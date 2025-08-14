Житель Пензы по совету мошенника продал автомобиль и перевел около 600 тыс. рублей на чужие счета Криминал

Пенза, 14 августа 2025. PenzaNews. Житель Пензы 1965 года рождения после телефонного общения с мошенником продал автомобиль, после чего перечислил около 600 тыс. рублей на счета неизвестных лиц.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала потерпевший получил звонок от незнакомца, который попросил назвать код из SMS под предлогом проведения в доме работ по переподключению интернета.

«После этого заявителю поступил еще один звонок. Неизвестный, представившись сотрудником Росфинмониторинга сообщил, что личный кабинет потерпевшего на портале госуслуг взломан и злоумышленники пытаются перерегистрировать его автомобиль», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что после этого мужчина, следуя инструкциям мошенника, продал машину и перевел вырученные деньги на указанные незнакомцем счета.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления», — поясняется в тексте.