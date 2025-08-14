В Пензе четыре человека осуждены по делу об инсценировке ДТП с целью получения страховых выплат Криминал

Пенза, 14 августа 2025. PenzaNews. Четверо жителей Пензы в возрасте от 27 до 34 лет признаны судом виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что заранее объединившиеся для совершения противоправных действий осужденные решили незаконно получить страховые выплаты. Для совершения задуманного в 2023-2024 годах злоумышленники инсценировали дорожно-транспортные происшествия, сообщали об этом сотрудникам ГИБДД, а после сбора всех необходимых документов обращались в страховые компании для получения выплат. В результате преступных действий подсудимыми получены денежные средства на общую сумму свыше 244 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что фигуранты дела признали свою вину, раскаялись в содеянном и в полном объеме возместили ущерб, причиненный страховой компании.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя в зависимости от роли, степени участия злоумышленникам судом назначено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 200 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил», — уточняется в тексте.