18:56:13 Четверг, 14 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе четыре человека осуждены по делу об инсценировке ДТП с целью получения страховых выплат

16:26 | 14.08.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 14 августа 2025. PenzaNews. Четверо жителей Пензы в возрасте от 27 до 34 лет признаны судом виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В Пензе четыре человека осуждены по делу об инсценировке ДТП с целью получения страховых выплат. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что заранее объединившиеся для совершения противоправных действий осужденные решили незаконно получить страховые выплаты. Для совершения задуманного в 2023-2024 годах злоумышленники инсценировали дорожно-транспортные происшествия, сообщали об этом сотрудникам ГИБДД, а после сбора всех необходимых документов обращались в страховые компании для получения выплат. В результате преступных действий подсудимыми получены денежные средства на общую сумму свыше 244 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что фигуранты дела признали свою вину, раскаялись в содеянном и в полном объеме возместили ущерб, причиненный страховой компании.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя в зависимости от роли, степени участия злоумышленникам судом назначено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 200 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил», — уточняется в тексте.


Читайте также
В Никольском районе мужчина ударил приятеля молотком по голове, возбуждено уголовное дело Житель Пензы по совету мошенника перевел на «безопасный счет» около 700 тыс. рублей
Житель Кузнецка поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился около 2,5 млн. рублей Прокуратура организовала проверку по информации в СМИ о разливе канализационных стоков в Заре
Число преступлений в Пензенской области в I полугодии 2025 года снизилось на 21,1% В Пензенской области пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Мототранспорт. СИМ»
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама