В Пензе иностранец получил более 9 лет колонии строгого режима за убийство сожительницы

Пенза, 15 августа 2025. PenzaNews. Наказание в виде 9 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима назначено судом 40-летнему иностранному гражданину за убийство весной 2025 года сожительницы, тело которой с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено прохожим на мусорной площадке между домами на 3-м проезде Можайского в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

«В суде установлено, что в вечернее время 5 марта 2025 года во время прогулки между подсудимым и его сожительницей на почве ревности возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес потерпевшей не менее 36 ударов ножом по шее, лицу, телу, в том числе повредив сонную артерию, что привело к массивной кровопотере», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что мужчина свою вину не признал и заявил, что его сожительница, не пожелав возвращаться домой на Родину, сама себе нанесла удар ножом в шею.

«Со слов мужчины, он попытался оказать первую помощь своей спутнице, однако в этот момент она сказала, что дважды изменяла ему с другим, в связи с чем, разозлившись, он нанес по телу последней два удара ножом», — указано в тексте.

В сообщении поясняется, что проведенные по делу экспертизы опровергли позицию подсудимого.

«Приговором суда удовлетворены исковые требования брата потерпевшей. В его пользу с осужденного взыскан 1 млн. рублей в качестве компенсации морального вреда», — уточняется в пресс-релизе.

В нем добавляется, что приговор пока не вступил в законную силу.