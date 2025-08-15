20:32:56 Пятница, 15 августа
Житель Заречного по совету незнакомца продал «Nissan X-Trail» и перевел деньги мошенникам

14:17 | 15.08.2025 | Криминал

Заречный, 15 августа 2025. PenzaNews. Житель Заречного Пензенской области 1961 года рождения, попавшийся на уловку злоумышленника, лишился автомобиля «Nissan X-Trail» и денег.

Житель Заречного по совету незнакомца продал «Nissan X-Trail» и перевел деньги мошенникам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

По информации пресс-службы УМВД России по региону, потерпевшему позвонил незнакомец, который выдал себя за сотрудника Росфинмониторинга и предупредил собеседника о якобы совершаемой некими лицами попытке хищения денег с его банковских счетов.

«Пенсионер доверился звонившему и перечислил на «безопасный счет» 490 тыс. рублей. Затем в течение месяца потерпевший, следуя указаниям злоумышленника, продал свою машину «Nissan X-Trail», сдал в ломбард золотые изделия и перевел все денежные средства на указанный звонившим счет. После того как неизвестный перестал выходить на связь, пенсионер понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что общая сумма ущерба составила около 1,7 млн. рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Мошенничество»]. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — отмечается в тексте.


