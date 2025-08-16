21:27:58 Суббота, 16 августа
В Пензенской области пять человек осуждены по делу о незаконной банковской деятельности

11:24 | 16.08.2025 | Криминал

Пенза, 16 августа 2025. PenzaNews. Суд в Пензенской области вынес приговор пятерым участникам организованной группы, которые в зависимости от роли каждого признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», ч. 2 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ «Незаконные образование (создание, реорганизация) юридического лица или государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя». Об этом говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по региону.

В Пензенской области пять человек осуждены по делу о незаконной банковской деятельности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Следствием и судом установлено, что не позднее 20 февраля 2021 года житель Пензенской области создал организованную преступную группу с целью получения дохода в особо крупном размере путем осуществления незаконной банковской деятельности. Для организации деятельности нелегального банка члены преступной группы создали не менее 96 «технических» фирм с дистанционным банковским обслуживанием, организовали заключение фиктивных договоров. Для придания видимости законности проводимых банковских операций в банки направлялись поддельные распоряжения о переводе денежных средств. За услуги в виде обналичивания денежных средств преступной группой была установлена комиссия в размере не менее 6% от сумм, поступивших на банковские счета «технических» фирм», — сказано в пресс-релизе.

В нем указано, что с февраля 2021 года по сентябрь 2022 года участниками организованной группы от незаконной банковской деятельности был получен доход в размере более 21 млн. рублей.

«Приговором суда организатору незаконной банковской деятельности назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, остальным соучастникам — от 3 до 3,5 лет лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу», — уточняется в тексте.


