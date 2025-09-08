Мошенники выманили у пенсионерки из Пензы более 2 млн. рублей Криминал

Пенза, 8 сентября 2025. PenzaNews. Пенсионерка из Пензы лишилась более 2 млн. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала пожилой женщине позвонил злоумышленник, который, выдавая себя за работника телекоммуникационной компании, попросил женщину продиктовать номер СНИЛС якобы для того, чтобы не был отключен ее стационарный телефон.

«На следующий день женщине позвонил незнакомец, который представился сотрудником полиции. Он сообщил, что мошенники завладели ее персональными данными и [...] ей необходимо перевести денежные средства на «безопасный счет» и передать сотруднику инкассации», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, следуя полученным инструкциям, пенсионерка сняла со счета в банке более 300 тыс. рублей, добавила к этой сумме деньги, которые хранила дома, и по указанному мошенником адресу передала наличные неизвестной женщине.

«Общая сумма ущерба составила более 2 млн. рублей», — уточняется в тексте.

В сообщении указано, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».