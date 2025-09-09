18:44:35 Вторник, 9 сентября
В Бековском районе завершено расследование дела о травмировании плотника на складе

09:00 | 09.09.2025 | Криминал

Пенза, 9 сентября 2025. PenzaNews. Расследование уголовного дела по обвинению руководителя сельскохозяйственной организации в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда», завершено в Бековском районе Пензенской области.

Фото: Penza.sledcom.ru

«По данным следствия, 9 апреля 2025 года руководитель сельскохозяйственной организации допустил плотника к проведению на высоте работ по ремонту кровли склада, не обеспечив защитными средствами, предотвращающими падение. В результате допущенных нарушений потерпевший упал с высоты более 4,5 метра, получив телесные повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

В нем отмечается, что руководитель компании признал свою вину.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавляется в тексте.


