Жительница Заречного осуждена за заведомо ложный донос

15:01 | 08.09.2025 | Криминал

Заречный, 8 сентября 2025. PenzaNews. Штраф в размере 100 тыс. рублей назначен 34-летней жительнице Заречного Пензенской области, которая признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

Жительница Заречного осуждена за заведомо ложный донос. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Жительница города Заречного, занимавшая пост генерального директора в коммерческой организации, фактическим владельцем которой являлся ее отец, в ноябре прошлого года, находясь в торговом центре, через банкомат сняла с расчетного счета организации денежные средства в размере 250 тыс. рублей. Эти деньги предназначались для расчетов с поставщиками. Когда контрагенты стали требовать оплаты, отец обратился к дочери. Она утверждала, что перевела денежные средства поставщикам», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в декабре женщина обратилась в полицию с заявлением о хищении денег со счета организации.

«В ходе проверки сотрудники правоохранительных органов установили, что именно она сама сняла деньги через банкомат и распорядилась ими по своему усмотрению. Ее действия были подтверждены записями с камер видеонаблюдения», — указано в тексте.

В сообщении уточняется, что приговор суда вступил в законную силу.


