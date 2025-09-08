Купринский праздник в Наровчате посетили около 4 тыс. человек Культура

Пенза, 8 сентября 2025. PenzaNews. Около 4 тыс. человек посетили 41-й купринский литературный праздник, прошедший в селе Наровчат Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства культуры и туризма региона.

Фото: Minkult.pnzreg.ru

«На главной сцене состоялась церемония награждения победителей 26-го творческого конкурса «Гранатовый браслет». Лучшим в номинации «Литература. Золотые строки» признан Михаил Резин из Нижегородской области, в номинации «Короткометражный фильм. Истории на пленке» победил Владислав Батайкин из Саранска. Победителям вручили хрустальные призы, изготовленные заслуженным художником РФ Александром Фокиным», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что еще одним ярким событием праздника стала презентация комикса «Царев гость из Наровчата», созданного в 2022 году участником 23-го купринского творческого конкурса Александром Шестаком из Республики Беларусь.

«Особым подарком для гостей праздника стало выступление специального гостя — актера театра и кино, заслуженного артиста РФ Даниила Спиваковского», — отмечается в сообщении.

В нем указано, что в рамках фестиваля были организованы различные тематические площадки, в числе которых — «Поединок за Отечество» и «Наследники Нарчатки».