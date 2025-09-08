00:10:13 Вторник, 9 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Купринский праздник в Наровчате посетили около 4 тыс. человек

16:02 | 08.09.2025 | Культура

Печать

Пенза, 8 сентября 2025. PenzaNews. Около 4 тыс. человек посетили 41-й купринский литературный праздник, прошедший в селе Наровчат Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства культуры и туризма региона.

Купринский праздник в Наровчате посетили около 4 тыс. человек

Фото: Minkult.pnzreg.ru

«На главной сцене состоялась церемония награждения победителей 26-го творческого конкурса «Гранатовый браслет». Лучшим в номинации «Литература. Золотые строки» признан Михаил Резин из Нижегородской области, в номинации «Короткометражный фильм. Истории на пленке» победил Владислав Батайкин из Саранска. Победителям вручили хрустальные призы, изготовленные заслуженным художником РФ Александром Фокиным», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что еще одним ярким событием праздника стала презентация комикса «Царев гость из Наровчата», созданного в 2022 году участником 23-го купринского творческого конкурса Александром Шестаком из Республики Беларусь.

«Особым подарком для гостей праздника стало выступление специального гостя — актера театра и кино, заслуженного артиста РФ Даниила Спиваковского», — отмечается в сообщении.

В нем указано, что в рамках фестиваля были организованы различные тематические площадки, в числе которых — «Поединок за Отечество» и «Наследники Нарчатки».


Читайте также
В Каменском районе организована проверка по факту обнаружения тела мужчины в водоеме Телефонный мошенник выманил у жительницы Пензы 300 тыс. рублей
В Пензенской области мужчина избил собутыльника разделочной доской после того, как тот вывалил ему на голову тушенку В ДТП на улице Терновского в Пензе пострадали два человека
В Наровчате завершено благоустройство парка на улице Советской В Пензе два ребенка пострадали в ДТП с участием автобуса и средства индивидуальной мобильности
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама