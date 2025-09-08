15:15:31 Понедельник, 8 сентября
Всероссийский день трезвости в Пензе отметят мотозаездом и рок-фестивалем

14:06 | 08.09.2025 | Общество

Пенза, 8 сентября 2025. PenzaNews. Мотозаезд и рок-фестиваль будут организованы в Пензе во Всероссийский день трезвости, 11 сентября.

Всероссийский день трезвости в Пензе отметят мотозаездом и рок-фестивалем. Фото из архива ИА «PenzaNews»

Как следует из сообщения, размещенного на сайте Минздрава Пензенской области, сбор мотоциклистов состоится на площади неподалеку от торгово-развлекательного комплекса «Коллаж», старт намечен на 16.30.

«Колонна мотоциклистов приедет на территорию Пензенского государственного университета», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что там пройдет фестиваль музыкальных коллективов ПГУ.

«Планируется выступление рок-группы студентов медицинского института «Аритмия», группы профессора Зверовщикова «Вне координат» и блюзменов Пензы «Приход весны», — уточняется в сообщении.

В нем напоминается, что впервые мотозаезд в честь Всероссийского дня трезвости состоялся в Пензе в 2024 году.

«Мероприятие, уникальное по своему формату и получившее большой положительный резонанс в обществе, было решено сделать традицией», — отмечается в тексте.


