Всероссийский день трезвости в Пензе отметят мотозаездом и рок-фестивалем
Пенза, 8 сентября 2025. PenzaNews. Мотозаезд и рок-фестиваль будут организованы в Пензе во Всероссийский день трезвости, 11 сентября.
Как следует из сообщения, размещенного на сайте Минздрава Пензенской области, сбор мотоциклистов состоится на площади неподалеку от торгово-развлекательного комплекса «Коллаж», старт намечен на 16.30.
«Колонна мотоциклистов приедет на территорию Пензенского государственного университета», — сказано в тексте.
В нем добавляется, что там пройдет фестиваль музыкальных коллективов ПГУ.
«Планируется выступление рок-группы студентов медицинского института «Аритмия», группы профессора Зверовщикова «Вне координат» и блюзменов Пензы «Приход весны», — уточняется в сообщении.
В нем напоминается, что впервые мотозаезд в честь Всероссийского дня трезвости состоялся в Пензе в 2024 году.
«Мероприятие, уникальное по своему формату и получившее большой положительный резонанс в обществе, было решено сделать традицией», — отмечается в тексте.