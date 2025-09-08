Алексей Костин открыл серию рабочих встреч с депутатами собрания представителей Заречного Политика

Пенза, 8 сентября 2025. PenzaNews. Глава Заречного Пензенской области Алексей Костин открыл серию рабочих встреч с депутатами городского собрания представителей.

Фото: Zarechny.zato.ru

Как поясняется в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО, были рассмотрены вопросы, решение которых по тем или иным причинам многократно откладывалось и в итоге затянулось, при этом большинство из них касалось взаимодействия с управляющими компаниями.

«Депутаты подробно описали каждую проблему. Несмотря на то, что во всех конкретных случаях имеются свои нюансы, в ходе обсуждения удалось выявить общие принципы возникновения проблемных ситуаций и спланировать пути их решения», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по итогам встречи разработан механизм решения каждой озвученной депутатами проблемы.

Как отметил Алексей Костин, через 4 месяца планируется собраться в таком же составе и оценить результаты.

«Такие встречи в ближайшее время проведу со всеми депутатами. Уверен, вместе мы найдем решение даже для самых сложных проблем», — сказал Алексей Костин, слова которого приводятся в сообщении.