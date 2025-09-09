В Пензе на 27% выросло число составленных протоколов по фактам размещения машин на газонах, детских и спортплощадках Общество

Пенза, 9 сентября 2025. PenzaNews. Число протоколов, составленных по фактам размещения машин на газонах, детских и спортивных площадках, выросло в Пензе на 27%. Это следует из данных, размещенных на сайте администрации города.

«С начала весеннего сезона текущего года за размещение транспортных средств на газоне, а также на детской или спортивной площадках составлено 6 тыс. 761 протокол, что на 1 тыс. 423 документа больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что фиксировать нарушения ст. 3.4 кодекса Пензенской области об административных правонарушениях помогают планшеты, поступившие в администрации районов города.

«В связи с изменениями, внесенными в КоАП Пензенской области, по вышеуказанной статье увеличился размер штрафов. Для физических лиц сумма составляет от 3 тыс. до 4 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 тыс. до 40 тыс., для юридических лиц размер варьируется от 50 тыс. до 100 тыс. рублей», — напоминается в сообщении.