18:45:03 Вторник, 9 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе на 27% выросло число составленных протоколов по фактам размещения машин на газонах, детских и спортплощадках

09:06 | 09.09.2025 | Общество

Печать

Пенза, 9 сентября 2025. PenzaNews. Число протоколов, составленных по фактам размещения машин на газонах, детских и спортивных площадках, выросло в Пензе на 27%. Это следует из данных, размещенных на сайте администрации города.

В Пензе на 27% выросло число составленных протоколов по фактам размещения машин на газонах, детских и спортплощадках. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С начала весеннего сезона текущего года за размещение транспортных средств на газоне, а также на детской или спортивной площадках составлено 6 тыс. 761 протокол, что на 1 тыс. 423 документа больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что фиксировать нарушения ст. 3.4 кодекса Пензенской области об административных правонарушениях помогают планшеты, поступившие в администрации районов города.

«В связи с изменениями, внесенными в КоАП Пензенской области, по вышеуказанной статье увеличился размер штрафов. Для физических лиц сумма составляет от 3 тыс. до 4 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 тыс. до 40 тыс., для юридических лиц размер варьируется от 50 тыс. до 100 тыс. рублей», — напоминается в сообщении.


Читайте также
В Каменском районе организована проверка по факту обнаружения тела мужчины в водоеме Телефонный мошенник выманил у жительницы Пензы 300 тыс. рублей
В Пензенской области мужчина избил собутыльника разделочной доской после того, как тот вывалил ему на голову тушенку Банк России за полгода получил около 1 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг из Пензенской области
На развитие АПК Пензенской области за 8 месяцев направлено около 1,3 млрд. рублей господдержки В Пензенской области планируется развивать адаптивный баскетбол
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама