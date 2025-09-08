Авторы первого тома книги «Эра милосердия» подали заявку на получение просветительской награды «Знание.Премия» Медицина

Пенза, 8 сентября 2025. PenzaNews. Авторы первого тома книги «Эра милосердия», посвященного подвигу медицинских сестер Пензенской области в годы Великой Отечественной войны, подали заявку на получение просветительской награды «Знание.Премия» в номинации «За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества». Это следует из сообщения пресс-службы министерства здравоохранения региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Работа сотрудников пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко над первым томом началась в 2021 году. Команду единомышленников возглавила главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельности Пензенской области, заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом Татьяна Рыжонина совместно с медицинский логопедом Натальей Безруковой и инженером организационно-методического отдела Еленой Мохлаковой. Идейным вдохновителем и куратором проекта стал заместитель председателя правительства – министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что первый том был издан в мае 2025 года.

Как пояснила Татьяна Рыжонина, в книге рассказывается об истории жизни медсестер Пензенской области, которые прошли Великую Отечественную войну, посвятив себя помощи раненым в госпиталях на фронте и в тылу, а затем продолжили работу в больницах региона.

«Все материалы для книги собирались из архивных документов, фронтовых писем, федеральных баз данных и личных свидетельств родственников, чтобы передать точность фактов и глубже понять моральные и профессиональные испытания, через которые прошли эти женщины», — сказала Татьяна Рыжонина, слова которой приводятся в сообщении.

В нем отмечается, что в настоящее время ведется работа над вторым томом, в котором основное внимание будет уделено развитию сестринского дела в Пензенской области и стратегиям его совершенствования.

«В третьем и четвертом томах планируется разворачивать повествование вокруг наставнической работы и роли медицинских сестер в периоды кризисных событий, включая эпидемию коронавируса, чтобы показать профессиональные уроки, этические вызовы и эволюцию практик в условиях пандемии», — говорится в тексте.

«Знание.Премия» — премия российского общества «Знание». Учреждена для признания достижений деятелей просвещения — преподавателей, лекторов, школьных учителей, блогеров, компаний, СМИ и других людей и проектов из разных областей, ведущих просветительскую деятельность.

В 2025 году на пятый сезон премии поступило более 18 тыс. заявок из России и 40 зарубежных стран.

До ноября экспертный совет сформирует шорт-лист в 15 номинациях.

Номинанты пройдут онлайн-обучение по публичным выступлениям, чтобы подготовиться к очной защите своей просветительской деятельности перед почетным жюри.

Лауреатов объявят на церемонии награждения в 2026 году.