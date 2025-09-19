00:06:50 Суббота, 20 сентября
В компании «ЭнергосбыТ Плюс» напомнили пензенским УК о необходимости подготовить внутридомовые сети к отопительному сезону

11:01 | 19.09.2025 | ЖКХ

Пенза, 19 сентября 2025. PenzaNews. Пензенский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в группу «Т Плюс») напомнил управляющим организациям и жителям о необходимости своевременно подготовить внутридомовые сети к предстоящему отопительному сезону.

В компании «ЭнергосбыТ Плюс» напомнили пензенским УК о необходимости подготовить внутридомовые сети к отопительному сезону. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Подготовка зданий к зиме предусматривает ряд обязательных мероприятий: испытание инженерного оборудования на герметичность, ремонт и восстановление систем отопления, техническое обслуживание приборов учета тепла и проверка состояния теплораспределительных узлов», — говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

В нем добавляется, что также необходимо провести ревизию центральных теплотрасс и вентиляции, обеспечивающих отопление помещений.

Из текста следует, что на сегодняшний день подготовительные мероприятия завершены в отношении 91,7% многоквартирных домов и примерно 84,3% объектов социальной инфраструктуры.

Как отметил директор Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Павел Овчаров, оформление технической документации и согласование итогов финансового взаимодействия с поставщиками ресурсов являются основанием для получения паспортов готовности к зиме.

«Рекомендуем управляющим организациям в короткие сроки завершить комплекс работ по подготовке зданий к эксплуатации в отопительный период», — сказал Павел Овчаров, слова которого приводятся в пресс-релизе.


