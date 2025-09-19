Прокуратура начала проверку по факту трагического ДТП в Пензенской области Происшествия

Пенза, 19 сентября 2025. PenzaNews. Прокуратура Мокшанского района Пензенской области начала проверку по факту столкновения на 604 км федеральной трассы М5 «Урал» автомобиля «Lada Kalina» и рейсового автобуса «Москва — Кузнецк», в результате которого три человека погибли, еще трое получили травмы различной степени тяжести.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«По предварительным данным, сегодня около 5.00 в Мокшанском районе на 604 км федеральной автодороги М5 «Урал» произошло столкновение автомобиля «Lada Kalina» и автобуса, следовавшего рейсом «Москва — Кузнецк». В результате ДТП водитель автомобиля «Lada Kalina» и два пассажира легкового транспортного средства от полученных травм скончались. Три пассажира автобуса доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем отмечается, что координацию действий правоохранительных органов на месте происшествия осуществлял прокурор Мокшанского района Иван Кирьянов.

«Прокуратура района проводит проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения, в рамках которой будут установлены обстоятельства, причины и условия происшествия, при наличии оснований приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — сказано в пресс-релизе.

В тексте добавляется, что также надзорным ведомством взят на контроль ход проверки, которая проводится по факту ДТП следственными органами.