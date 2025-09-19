00:06:43 Суббота, 20 сентября
Олег Мельниченко поздравил коллектив пензенского «Маяка» со 175-летием со дня основания бумажной фабрики

09:30 | 19.09.2025 | Экономика

Пенза, 19 сентября 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил коллектив холдинга «Маяк» со 175-летием со дня основания бумажной фабрики в ходе торжественного мероприятия, состоявшегося в центре культурного развития «Дом офицеров» в Пензе в преддверии профессионального праздника — Дня работников леса.

Олег Мельниченко поздравил коллектив пензенского «Маяка» со 175-летием со дня основания бумажной фабрики

Фото: T.me/omelnichenko

«175 лет назад в Пензе была основана бумажная фабрика, которая дала начало целлюлозно-бумажной промышленности в нашем крае. Со значимой датой в преддверии Дня работников леса поздравил трудовой коллектив фабрики «Маяк», насчитывающий 1 тыс. 700 сотрудников. Это одно из ведущих предприятий региона», — написал он в своем Telegram-канале вечером в минувший четверг, 18 сентября.

Олег Мельниченко отметил, что с тетрадями «Маяка» выросло несколько поколений граждан Советского Союза и России.

«Также широко известны пензенские обои, которые сегодня охотно покупают не только в нашей стране, но и в соседних. Продукция предприятия востребована при изготовлении мебели, пластика, отделочных материалов. В последние годы налажен выпуск тарных видов бумаг и бумажных пакетов. Объем производства на фабрике в прошлом году увеличился почти на 20%, растет экспорт», — констатировал он.

Губернатор вручил награды отличившимся сотрудникам холдинга.

«Особую благодарность выразил руководству компании за поддержку участников СВО. Предприятие регулярно отправляет на передовую гуманитарные грузы и материально помогает семьям работников, вставших на защиту страны. «Маяк» во все времена обеспечивал нужды нашего народа и государства», — подчеркнул Олег Мельниченко.


