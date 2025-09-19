В Пензе суд признал трудовыми отношения, возникшие между организацией и работавшим по договорам подряда специалистом Общество

Пенза, 19 сентября 2025. PenzaNews. Октябрьский районный суд Пензы удовлетворил иск прокурора к ООО «Лидер СТР» об установлении факта трудовых отношений со специалистом, работавшим по договорам подряда, о понуждении к внесению в трудовую в книжку сведений о периодах его работы, об осуществлении отчислений в пенсионный фонд и взыскании компенсации морального вреда. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

«Установлено, что на протяжении 2023 года между организацией и 56-летним жителем Пензы неоднократно заключались договоры подряда на выполнение работ на строительном объекте. Мужчине сотрудниками организации выдавались средства индивидуальной защиты, ежемесячно оплачивались выполненные работы, которые производились с использованием материала и техники заказчика. Фактически между сторонами сложились трудовые отношения, при которых работник не имел возможности самостоятельно регулировать длительность и объем работы, которая предполагала создание работодателем необходимых условий труда», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что в целях восстановления нарушенных трудовых прав работника прокурор обратился в суд.

«Судом заявленные надзорным ведомством требования удовлетворены. С ООО «Лидер СТР» в пользу работника взыскана компенсация морального вреда в размере 20 тыс. рублей», — уточняется в тексте.

В сообщении отмечается, что организация не согласилась с судебным решением и подала апелляционную жалобу, которую областной суд оставил без удовлетворения.

«Решение Октябрьского районного суда Пензы вступило в законную силу. Прокуратура контролирует его фактическое исполнение», — говорится в пресс-релизе.