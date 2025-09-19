Олег Мельниченко вручил награды отличившимся жителям Пензенской области Общество

Пенза, 19 сентября 2025. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко вручил отличившимся жителям Пензенской области государственные, ведомственные и региональные награды в ходе торжественного мероприятия, состоявшегося в облправительстве.

Фото: T.me/omelnichenko

«За самоотверженный труд и верность выбранному делу выразил признательность жителям Пензенской области, вручив более 70 государственных, ведомственных и региональных наград. Пензенская область решает ряд важных государственных задач, поставленных президентом России. В этот раз самыми высокими наградами земляки отмечены за заслуги в укреплении семьи и воспитании детей, за развитие промышленного комплекса, сельского хозяйства, здравоохранения», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувший четверг, 18 сентября.

Он сообщил, что ордена Почета удостоен заслуженный работник сельского хозяйства РФ, Петр Степанюк — аграрий с большим стажем и опытом, который имеет авторитет среди руководителей сельхозпредприятий Пензенской области.

«Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено известному в нашем крае офтальмологу-хирургу Михаилу Григорьевичу Колотову», — добавил губернатор.

По словам Олега Мельниченко медалью ордена «Родительская слава» за воспитание семерых детей награждены супруги Александр и Галина Пронькины.

«Глава семьи — настоящий пример защитника. Служит в войсках национальной гвардии РФ, является участником СВО, недавно вернулся из служебной командировки», — отметил он.

«Достижение Победы в специальной военной операции — сейчас наиважнейшая задача. За храбрость, проявленную при исполнении служебного долга, трое наших земляков удостоены ордена «За мужество и отвагу», из них двое — посмертно. Их награды с горечью в сердце и огромной благодарностью за подвиг беззаветного служения Родине передал родственникам бойцов. Светлая память нашим защитникам», — написал Олег Мельниченко.

Губернатор добавил, что региональными наградами также отмечены те, кто неустанно помогает фронту, развивает Пензенскую область в самых разных сферах.

«Благодарен каждому за вклад. Это достойный пример подрастающему поколению!» — подчеркнул он.