В Пензенской области задержан иностранец с поддельным видом на жительство

10:02 | 19.09.2025 | Криминал

Пенза, 19 сентября 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» возбуждено в Спасском районе Пензенской области в отношении иностранного гражданина 1989 года рождения, который предъявил полицейским на федеральной трассе М5 «Урал» поддельный вид на жительство. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по региону.

В Пензенской области задержан иностранец с поддельным видом на жительство. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Злоумышленник дал признательные показания. По его словам, для легализации своего пребывания в России он обратился к неизвестному в Москве с целью приобретения поддельного документа. Заплатив 500 тыс. рублей, подозреваемый получил фальшивый вид на жительство иностранного гражданина и хранил его при себе», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года.


Актуальное

