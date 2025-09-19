В ДТП в Пензенской области погибли три человека Происшествия

Пенза, 19 сентября 2025. PenzaNews. Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля «Lada Kalina» и автобуса на 604 км федеральной трассы М5 «Урал» в Мокшанском район Пензенской области рано утром в пятницу, 19 сентября.

Фото: управление Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, легковушкой управлял водитель 2003 года рождения, автобусом — мужчина 1971 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Lada Kalina» и два пассажира – мужчины 2007 годов рождения скончались на месте дорожно-транспортного происшествия. Водитель автобуса и два пассажира – женщины 1983 и 2003 годов рождения получили ранения и были госпитализированы», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.