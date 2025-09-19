Олег Мельниченко посетил Малосердобинский район Общество

Пенза, 19 сентября 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил Малосердобинский район.

Фото: T.me/omelnichenko

Итоги поездки глава региона прокомментировал в своем Telegram-канале.

«С опережением графика выполнен капитальный ремонт моста через реку Сердобу. Старая конструкция 1962 года постройки находилась в предаварийном состоянии. Обновление в течение весны и лета провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Важно, что во время ремонта мост не закрывали полностью, чтобы сохранить транспортное сообщение для жителей села», — написал Олег Мельниченко вечером в минувший четверг, 18 сентября.

Он добавил, что в Малой Сердобе ведется ремонт 7-километрового участка дороги, связывающей населенный пункт с нижегородской трассой.

«Нашли средства в областном бюджете, чтобы закончить работы в этом году, а не следующем, как планировали изначально», — сообщил губернатор.

Олег Мельниченко также обратил внимание на то, что в центре Малой Сердобы по проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроена парковая зона.

Фото: T.me/omelnichenko

«Современные условия созданы для 3,5 тыс. жителей райцентра. Примечательно, что фонари установлены на солнечных батареях. Такие светильники планируют использовать для освещения всех общественных пространств в селе. Хороший проект, который может быть примером для других районов!» — подчеркнул он.

По словам губернатора, в ходе рабочей поездки он посетил агрофирму «Малая Сердоба».

«В хозяйстве стабильно добиваются высокой урожайности зерновых культур. В 2022 году она составляла 25,6 центнера с га, на сегодняшний день — 35 центнера с га. Осмотрел новые производственные площадки и поблагодарил коллектив за высокие показатели в труде и вклад в продовольственную безопасность», — написал глава региона.