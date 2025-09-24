18:54:27 Среда, 24 сентября
В Пензе экс-директор МУП по очистке города предстанет перед судом по обвинению в растрате

16:02 | 24.09.2025 | Криминал

Пенза, 24 сентября 2025. PenzaNews. Экс-директор муниципального унитарного предприятия по очистке города Пензы предстанет перед судом по обвинению в растрате, совершенной с использованием служебного положения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В Пензе экс-директор МУП по очистке города предстанет перед судом по обвинению в растрате. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«По данным следствия, 9 сентября 2024 года в городе Пензе директор муниципального предприятия, управляя личной автомашиной, совершила наезд на бетонное ограждение, повредив транспортное средство. Осознавая, что ремонт личного автомобиля не подлежит оплате за счет средств организации, обвиняемая дала указание подчиненному сотруднику подыскать станцию технического обслуживания, с представителем которой заключить договор на оказание услуг по ремонту, внеся в него недостоверные сведения о ремонте транспортных средств, состоящих на балансе муниципального предприятия. На основании подписанного обвиняемой фиктивного договора станцией технического обслуживания за счет средств муниципального предприятия был отремонтирован ее личный автомобиль на сумму более 176 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что обвиняемая признала свою вину.

«Ущерб, причиненный организации, она возместила в полном объеме», — добавляется в тексте.

В сообщении уточняется, что расследованием уголовного дела занимался второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по региону, оперативное сопровождение осуществляли сотрудники УФСБ России по Пензенской области.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — указано в пресс-релизе.


