18:05:43 Четверг, 25 сентября
В Пензе пенсионерка передала незнакомцу 1,3 тыс. евро и 6,3 тыс. долларов, опасаясь привлечения к уголовной ответственности

11:12 | 25.09.2025 | Криминал

Пенза, 25 сентября 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1947 года рождения лишилась 1,3 тыс. евро и 6,3 тыс. долларов, попавшись на уловку телефонной мошенницы, которая, выдавая себя за сотрудницу силового ведомства, убедила собеседницу передать все сбережения курьеру, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности за финансирование экстремистских организаций. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В Пензе пенсионерка передала незнакомцу 1,3 тыс. евро и 6,3 тыс. долларов, опасаясь привлечения к уголовной ответственности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Испугавшись, женщина согласилась. В обеденное время она пришла в назначенное место и передала незнакомцу 1,3 тыс. евро и 6,3 тыс. долларов США. Когда злоумышленница перестала выходить на связь, женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


