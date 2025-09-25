Полиция задержала молодых людей, пытавшихся ночью раскопать могилу в Лунино Криминал

Пенза, 25 сентября 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали троих жителей Пензы — девушку 2005 года рождения и мужчин 2001 и 2003 годов рождения — по подозрению в покушении на надругательство над местом захоронения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

«Подозреваемые пояснили, что после совместного распития спиртного девушка предложила им раскопать захоронение их знакомого, чтобы убедиться, что там действительно погребен именно он. За содействие она обещала заплатить им по 10 тыс. рублей. По дороге в рабочий поселок они приобрели лопаты и в темное время суток принялись осуществлять задуманное. Однако не смогли завершить начатое, так как быстро устали и решили продолжить следующей ночью», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения», подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.