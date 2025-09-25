18:05:56 Четверг, 25 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Пензенской области получил 8 лет лишения свободы за содействие террористической деятельности

13:09 | 25.09.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 25 сентября 2025. PenzaNews. Житель Пензенской области приговорен к 8 годам лишения свободы за содействие террористической деятельности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

Житель Пензенской области получил 8 лет лишения свободы за содействие террористической деятельности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Приговором Центрального окружного военного суда безработный житель Пензенской области 1983 года рождения признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1. ст. 205.1 УК России «Содействие террористической деятельности», ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме и оставшейся части наказания в колонии строгого режима», — сказано в пресс-релизе.

Из пресс-релиза следует, что мужчина осуществил несколько денежных переводов участникам запрещенной в Российской Федерации террористической организации.

В тексте уточняется, что уголовное дело было возбуждено и расследовано следственным отделом регионального УФСБ.

«Приговор в законную силу не вступил», — отмечается в сообщении.


Читайте также
В компании «ЭнергосбыТ Плюс» напомнили пензенским УК о необходимости подготовить внутридомовые сети к отопительному сезону Прокуратура начала проверку по факту трагического ДТП в Пензенской области
В Пензенской области задержан иностранец с поддельным видом на жительство Олег Мельниченко поздравил коллектив пензенского «Маяка» со 175-летием со дня основания бумажной фабрики
В ДТП в Пензенской области погибли три человека Олег Мельниченко вручил награды отличившимся жителям Пензенской области
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама