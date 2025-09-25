Житель Пензенской области получил 8 лет лишения свободы за содействие террористической деятельности Криминал

Пенза, 25 сентября 2025. PenzaNews. Житель Пензенской области приговорен к 8 годам лишения свободы за содействие террористической деятельности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

«Приговором Центрального окружного военного суда безработный житель Пензенской области 1983 года рождения признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1. ст. 205.1 УК России «Содействие террористической деятельности», ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме и оставшейся части наказания в колонии строгого режима», — сказано в пресс-релизе.

Из пресс-релиза следует, что мужчина осуществил несколько денежных переводов участникам запрещенной в Российской Федерации террористической организации.

В тексте уточняется, что уголовное дело было возбуждено и расследовано следственным отделом регионального УФСБ.

«Приговор в законную силу не вступил», — отмечается в сообщении.