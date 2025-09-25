18:06:10 Четверг, 25 сентября
Жительница Никольского района получила 3 года колонии за поджог дома соседки

17:14 | 25.09.2025 | Криминал

Пенза, 25 сентября 2025. PenzaNews. Наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима назначено 53-летней жительнице рабочего поселка Сура Никольского района Пензенской области за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

Жительница Никольского района получила 3 года колонии за поджог дома соседки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews»

«В суде установлено, что в сентябре 2024 года проживающая в рабочем поселке Сура Никольского района подсудимая на почве личных неприязненных отношений решила совершить поджог жилого дома соседей. Взяв спички и бересту, она убедилась, что во дворе соседнего домовладения отсутствуют люди и животные, подожгла бересту и просунула ее под забор. От возникшего пламени загорелась сухая трава во дворе соседей, в последующем огнем охватило фасад жилого дома, прилегающую террасу и деревянные надворные постройки», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что в результате пожара было повреждено домовладение, полностью уничтожены терраса и сарай, причиненный материальный ущерб превысил 250 тыс. рублей.

«Подсудимая вину признала, пояснила, что хотела отомстить соседке и ее сыну, поскольку по их заявлению ее ранее привлекли к уголовной ответственности за кражу», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что приговор суда вступил в законную силу.


