В Пензе возбуждено уголовное дело после смерти гимнаста, получившего травму на тренировке Криминал

Пенза, 26 сентября 2025. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», возбуждено в Пензе после того, как гимнаст из Индонезии, получивший травму шеи во время тренировочных сборов во дворце спорта «Буртасы» в Пензе, через несколько дней умер в больнице. Это следует из сообщения пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пензенской области

«По данным следствия, 19-летний спортсмен в сопровождении тренера находился на сборах в городе Пензе. 13 сентября 2025 года, выполняя упражнения на перекладине, гимнаст при приземлении в яму с поролоновым наполнителем получил травму шеи. Молодой человек незамедлительно был госпитализирован в лечебное учреждение, где ему оказывалась квалифицированная медицинская помощь. Через несколько дней от полученной травмы пострадавший скончался», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

«В рамках расследования уголовного дела будут исследованы техническое состояние спортивного инвентаря и качество оказания услуг по программам спортивной подготовки работниками спортивной школы», — добавляется в тексте.