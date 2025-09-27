Житель Пензенской области подозревается в участии в деятельности организации, признанной террористической Криминал

Пенза, 27 сентября 2025. PenzaNews. Сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области выявили и пресекли противоправную деятельность жителя региона 1987 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».

«В рамках расследования ранее возбужденного следственным отделом УФСБ России по Пензенской области уголовного дела по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России «Содействие террористической деятельности» в отношении указанного гражданина установлено, что он, располагая информацией о признании межрегиональной общественно-политической организации на территории России террористической, осуществлял пропагандистские мероприятия в ее интересах, предоставлял ее руководству сведения о сотрудниках государственных органов, в отношении которых планировалось проведение акций силового воздействия при осуществлении государственного переворота на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем уточняется, что уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ возбуждено следственным отделом УФСБ.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — сказано в пресс-релизе.