Житель Пензенской области подозревается в участии в деятельности организации, признанной террористической

Пенза, 27 сентября 2025. PenzaNews. Сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области выявили и пресекли противоправную деятельность жителя региона 1987 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».

Житель Пензенской области подозревается в участии в деятельности организации, признанной террористической. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«В рамках расследования ранее возбужденного следственным отделом УФСБ России по Пензенской области уголовного дела по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России «Содействие террористической деятельности» в отношении указанного гражданина установлено, что он, располагая информацией о признании межрегиональной общественно-политической организации на территории России террористической, осуществлял пропагандистские мероприятия в ее интересах, предоставлял ее руководству сведения о сотрудниках государственных органов, в отношении которых планировалось проведение акций силового воздействия при осуществлении государственного переворота на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем уточняется, что уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ возбуждено следственным отделом УФСБ.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — сказано в пресс-релизе.


