Уроженец Саратовской области стал фигурантом уголовного дела о госизмене Криминал

Пенза, 27 сентября 2025. PenzaNews. Сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области выявили и пресекли противоправную деятельность уроженца Саратовской области 2000 года рождения, которому вменяется совершение преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ «Государственная измена».

«Установлено, что злоумышленник посредством иностранного интернет-мессенджера Telegram инициативно установил контакт с представителем главного управления разведки министерства обороны Украины и передал ему сведения, которые могли быть использованы противником против Вооруженных сил Российской Федерации в условиях вооруженного конфликта, военных действий или иных действий с применением вооружения и военной техники с участием Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено следственным отделом УФСБ.

«Фигурант уголовного дела арестован, проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности и обстоятельств, имеющих значение для расследования», — сказано в пресс-релизе.