Жительница Никольского района лишилась более 1,1 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях Криминал

Пенза, 27 сентября 2025. PenzaNews. Жительница Никольского района Пензенской области 1973 года рождения лишилась более 1,1 млн. рублей, попавшись на уловку телефонной мошенницы, которая предложила собеседнице заработать на инвестициях.

«Не подозревая, что общается с мошенницей, потерпевшая под ее руководством перешла по ссылке на «специальный сайт» и перевела несколькими транзакциями на мошеннические счета более 1,1 млн. рублей. После этого собеседница перестала выходить на связь. Через некоторое время потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — сказано в тексте.