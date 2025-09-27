В Пензенской области сотрудник лечебно-профилактического учреждения подозревается в мошенничестве в крупном размере Криминал

Пенза, 27 сентября 2025. PenzaNews. Сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области выявили и пресекли противоправную деятельность жителя региона 1992 города рождения, который подозревается в мошенничестве в крупном размере.

«Установлено, что злоумышленник, являясь сотрудником лечебно-профилактического учреждения Пензенской области, ввел в заблуждение руководство организации относительно необходимости закупок продуктов питания, которые в действительности превышали необходимые нормы их потребления, подал сведения о необходимой к выплате сумме денежных средств, которые перечислялись с расчетного счета лечебно-профилактического учреждения. В результате противоправной деятельности учреждению причинен ущерб в крупном размере», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем уточняется, что уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» возбуждено управлением МВД России по Пензенской области.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — добавляется в пресс-релизе.