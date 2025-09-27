18:54:58 Суббота, 27 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области сотрудник лечебно-профилактического учреждения подозревается в мошенничестве в крупном размере

14:05 | 27.09.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 27 сентября 2025. PenzaNews. Сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области выявили и пресекли противоправную деятельность жителя региона 1992 города рождения, который подозревается в мошенничестве в крупном размере.

В Пензенской области сотрудник лечебно-профилактического учреждения подозревается в мошенничестве в крупном размере. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что злоумышленник, являясь сотрудником лечебно-профилактического учреждения Пензенской области, ввел в заблуждение руководство организации относительно необходимости закупок продуктов питания, которые в действительности превышали необходимые нормы их потребления, подал сведения о необходимой к выплате сумме денежных средств, которые перечислялись с расчетного счета лечебно-профилактического учреждения. В результате противоправной деятельности учреждению причинен ущерб в крупном размере», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем уточняется, что уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» возбуждено управлением МВД России по Пензенской области.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — добавляется в пресс-релизе.


Читайте также
Еписком Митрофан совершил чин освящения храма в честь Трубчевской иконы Божией Матери в селе Сканово Завершен ремонт участка дороги «Вадинск — Выборное — Сноховка»
Олег Мельниченко поздравил работников леса и лесоперерабатывающей промышленности с праздником Вблизи бюста Махалина в Пензе высадили 25 деревьев и кустарников
В Пензенской области прокуратура открыла горячую линию по вопросам противодействия хищениям денег с банковских карт Работа экстренных служб в сквере Сердобска завершена, беспилотник утилизирован — губернатор
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама