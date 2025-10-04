Против жителя Пензенской области возбуждено дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности Криминал

Пенза, 4 октября 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» возбуждено в отношении жителя Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«УФСБ России по Пензенской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя региона 1996 года рождения. [...] Установлено, что злоумышленник посредством иностранного интернет-мессенджера Telegram осуществлял публичные призывы к насильственным действиям в отношении группы лиц, выделенной по признаку социальной принадлежности», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что уголовное дело возбуждено следственным отделом УФСБ России по Пензенской области.

В тексте указано также, что в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности и установление обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела.