Житель Пензенской области обвиняется в сотрудничестве с иностранным государством Криминал

Пенза, 7 октября 2025. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области выявили и пресекли противоправную деятельность жителя региона 2001 года рождения, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что злоумышленник с использованием иностранного интернет-мессенджера Telegram установил и поддерживал отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем Вооруженных сил Украины в целях оказания содействия иностранной стороне в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Также намеревался вступить в Вооруженные силы Украины», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено следственным отделом регионального УФСБ.

«Фигурант уголовного дела арестован, проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности и обстоятельств, имеющих значение для расследования», — сказано в пресс-релизе.