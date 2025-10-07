В Пензе в суд передано дело в отношении лжегазовиков, обманувших десятки человек Криминал

Пенза, 7 октября 2025. PenzaNews. Восемнадцать жителей Пензенской и Воронежской областей в возрасте от 26 до 58 лет предстанут перед судом в Пензе по обвинению в мошенничестве и покушении на мошенничество под видом сотрудников газовой службы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

«По версии следствия, в период с января 2022 года по ноябрь 2023 года участники организованной группы, представляясь сотрудниками газовой службы, проникали в жилье граждан и сообщали им заведомо ложную информацию о качестве и состоянии находящегося в их квартирах газового оборудования. Они убеждали жильцов в необходимости услуг по замене внутриквартирного или внутридомового газового оборудования, оказаны которые могут быть исключительно «специализированной организацией». Для своей деятельности они выбирали многоквартирные дома старой постройки, где была выше вероятность проживания пенсионеров. С целью получения согласия пользователей жилых помещений на оплату работ, обвиняемые сообщали им заведомо ложную информацию о вероятности утечки и взрыва газа в жилом помещении, отключении газового снабжения в жилище, а также административном штрафе в случае их отказа», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что потерпевшие, введенные в заблуждение, приобретали у злоумышленников оборудование по ценам, которые в несколько раз превышали рыночные.

«От преступных действий обвиняемых пострадали 79 жителей Пензы и Пензенского района. Причиненный ущерб превысил 350 тыс. рублей», — уточняется в тексте.

В сообщении поясняется, что по ходатайству органа следствия суд наложил арест на автомобиль «Toyota Corolla», принадлежащий одному из руководителей преступной группы.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Первомайский районный суд Пензы», — добавляется в пресс-релизе.