15:00 | 07.10.2025 | Криминал

Пенза, 7 октября 2025. PenzaNews. Полицейские в Пензе задержали дроповода — посредника дистанционных мошенников, который подыскал человека, готового на свое имя оформить банковскую карту и затем передать ее за небольшую плату.

В Пензе полицейские задержали дроповода. Фото из архива ИА «PenzaNews»

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей», по подозрению в совершении преступления задержан житель Бессоновского района 1994 года рождения.

«По предварительной версии полиции, злоумышленник являлся так называемым дроповодом. Мужчина рассказал, что в августе текущего года неизвестный предложил ему оформить на себя банковские карты, которые он потом выкупит. Правонарушитель был готов пойти на сделку, но не мог сам выступить в качестве держателя платежных средств. Однако отказываться не стал: решил завербовать подходящего для этого человека. В роли дроппера согласился выступить гражданин 1997 года рождения. Он оформил на себя четыре банковские карты и отдал их дроповоду за 5 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что впоследствии фигурант уголовного дела передал данные этих карт анонимному заказчику, а сами карты оставил себе.

«Спустя некоторое время он получил от нанимателя задание обналичить с одного из средств платежей 31 тыс. рублей. Следуя инструкциям, подозреваемый снял деньги: часть наличных он оставил себе как вознаграждение за оказанную услугу, а остальную сумму передал куратору при личной встрече», — поясняется в тексте.

В сообщении уточняется, что в настоящее время житель Бессоновского района находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

«В отношении гражданина, оформившего на себя банковские карты и передавшего их третьим лицам, проводится проверка», — указано в пресс-релизе.


