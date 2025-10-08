17:59:32 Среда, 8 октября
В Пензе возбуждено уголовное дело по факту незаконного распространения порнографических материалов

12:00 | 08.10.2025 | Криминал

Пенза, 8 октября 2025. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов» возбуждено в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту незаконного распространения порнографических материалов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Сотрудникам отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Пензенской области поступила оперативная информация о том, что один из пользователей популярной социальной сети причастен к распространению материалов порнографического характера. Полицейскими была установлена личность подозреваемого, причастного к совершению данного преступления. Им оказался 64-летний житель Пензы. Мужчина дал признательные показания. Он рассказал, что сфотографировал себя и отправил в социальной сети фото порнографического характера незнакомке, чтобы та захотела с ним встретиться», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.


