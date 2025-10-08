В Пензе завершено расследование дела о предоставлении средств международной организации, деятельность которой признана в РФ нежелательной Криминал

Пенза, 8 октября 2025. PenzaNews. Расследование уголовного дела по обвинению 34-летнего жителя Пензы в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 284.1 УК РФ «Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности», завершено. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем отмечается, что оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Пензенской области.

«По данным следствия, в период с августа 2023 года по январь 2024 года обвиняемый в целях финансирования международной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории Российской Федерации, неоднократно перечислял со своего расчетного счета денежные средства жителю Московской области, имевшему отношение к данной организации», — сказано в пресс-релизе.

В тексте уточняется, что в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.