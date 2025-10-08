17:59:46 Среда, 8 октября
В Пензенской области предстанет перед судом женщина, незаконно завладевшая информацией о состоянии здоровья супруги своего сына

16:01 | 08.10.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 8 октября 2025. PenzaNews. 56-летняя жительница села Телегино Колышлейского района Пензенской области, незаконно завладевшая информацией о состоянии здоровья супруги своего сына, предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В Пензенской области предстанет перед судом женщина, незаконно завладевшая информацией о состоянии здоровья супруги своего сына. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии следствия, в мае 2025 года женщина обратилась к неустановленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с просьбой о предоставлении сведений о состоянии здоровья своей невестки. Обвиняемая получила данные двух медицинских осмотров с приемов девушки в учреждениях здравоохранения региона, содержащие сведения о состоянии ее здоровья, диагнозах, результатах исследований, рекомендациях врачей. В августе 2025 года женщина направила указанную документацию невестке, потребовав от девушки рассказать мужу — сыну обвиняемой — об имеющихся у нее нарушениях в работе репродуктивной системы», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что жительница Телегино полностью признала свою вину.

«Уголовное дело направлено в Пензенский районный суд для рассмотрения по существу», — добавляется в тексте.


