Стала известна история машины, найденной в реке под Пензой Криминал

Пенза, 8 октября 2025. PenzaNews. Полиция обнародовала детали уголовного дела, возбужденного после обнаружения автомобиля «ВАЗ-2110» в реке на территории Пензенского района Пензенской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Пензенской области

«В ходе выяснения всех обстоятельств было установлено, что владелицей транспортного средства является девушка 2005 года рождения, которая передала указанный автомобиль своему приятелю 2003 года рождения. Он обещал потерпевшей, что отремонтирует транспортное средство, а за это она разрешит ему пользоваться им», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что после очередной поездки молодой человек решил припарковать автомобиль в поле неподалеку от дома, а когда вернулся, машины на месте не оказалось.

«Сотрудниками уголовного розыска были установлены личности подозреваемых, совершивших кражу автомобиля. Ими оказались молодые люди 2006 года рождения. Злоумышленники вину признали и в содеянном раскаялись. По их словам, гуляя по полю, они увидели машину, и им захотелось ее обокрасть с целью дальнейшего заработка. Они сняли с автомобиля колеса, магнитолу, сиденья и двери, оставив от него практически один каркас. Затем молодые люди установили на транспортное средство старые колеса и отбуксировали автомобиль в реку, пытаясь таким образом скрыть следы преступления», — сказано в пресс-релизе.

В тексте уточняется, что часть похищенного подозреваемые продали, а вырученные средства поделили пополам и потратили на личные нужды.

В сообщении отмечается, что уголовное дело по данному факту возбуждено по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».