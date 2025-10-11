18:18:43 Суббота, 11 октября
В Пензе пенсионерка передала мошенникам 1 млн. рублей, опасаясь привлечения к ответственности за финансирование экстремизма

11:24 | 11.10.2025 | Криминал

Пенза, 11 октября 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1953 года рождения лишилась 1 млн. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника, выдавшего себя за юриста банковского надзора, который заявил собеседнице, что она подозревается в финансировании экстремистских организаций.

В Пензе пенсионерка передала мошенникам 1 млн. рублей, опасаясь привлечения к ответственности за финансирование экстремизма. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Звонивший убедил собеседницу передать все имеющиеся у нее деньги «для проверки». Доверившись злоумышленнику, женщина собрала денежные средства в размере 1 млн. рублей и передала их в подъезде своего дома незнакомой женщине», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем отмечается, что после этого злоумышленник перестал выходить на связь и пенсионерка осознала обман.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», — сказано в тексте.


