В Пензенской области завершено расследование дела о получении взяток должностным лицом железной дороги Криминал

Пенза, 11 октября 2025. PenzaNews. Заместитель начальника одного из подразделений железной дороги в Пензенской области обвиняется в получении взяток. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

«Следствием установлено, что обвиняемый в 2024 и 2025 годах получал взятки [...] от представителей коммерческих организаций за аттестацию работников, ответственных за размещение, крепление грузов в вагонах и выгрузку грузов в железнодорожном подвижном составе, на знание нормативно-правовых документов без фактической проверки знаний», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что во взаимодействии с УФСБ по Пензенской области был проведен комплекс следственных действий и собрана необходимая доказательная база.

«Уголовное дело после утверждения транспортной прокуратурой обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавляется в сообщении.