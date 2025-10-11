18:18:49 Суббота, 11 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области завершено расследование дела о получении взяток должностным лицом железной дороги

12:03 | 11.10.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 11 октября 2025. PenzaNews. Заместитель начальника одного из подразделений железной дороги в Пензенской области обвиняется в получении взяток. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

В Пензенской области завершено расследование дела о получении взяток должностным лицом железной дороги. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием установлено, что обвиняемый в 2024 и 2025 годах получал взятки [...] от представителей коммерческих организаций за аттестацию работников, ответственных за размещение, крепление грузов в вагонах и выгрузку грузов в железнодорожном подвижном составе, на знание нормативно-правовых документов без фактической проверки знаний», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что во взаимодействии с УФСБ по Пензенской области был проведен комплекс следственных действий и собрана необходимая доказательная база.

«Уголовное дело после утверждения транспортной прокуратурой обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавляется в сообщении.


Читайте также
Жительница Никольска заплатила 200 тыс. рублей за поддельные водительские права В Кузнецке посетительница книжного магазина совершила кражу почти на 6 тыс. рублей
Григорий Сумароков назначен прокурором Малосердобинского района Пензенская область подтвердила высокий уровень долговой устойчивости
Житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в незаконном сбыте наркотика На заседании пензенского правительства обсудили цены в продуктовых магазинах и качество школьного питания
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама