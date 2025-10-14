Житель Заречного лишился около 3 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях Криминал

Пенза, 14 октября 2025. PenzaNews. Житель Заречного Пензенской области 1969 года рождения перевел мошенникам около 3 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях.

По информации пресс-службы регионального УМВД, мужчина в интернете увидел объявление о возможности получения дополнительного дохода, оставил заявку, после чего ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником инвестиционной платформы, и предложил вложить деньги путем их зачисления на различные счета.

«Заинтересовавшись, мужчина согласился и в течение месяца, следуя инструкциям звонившего, перевел на указанные счета около 2,3 млн. рублей. Когда пришло время вывести деньги и получить обещанные проценты, потерпевший совершил еще 9 транзакций на общую сумму более 650 тыс. рублей, однако вывести средства так и не удалось, а «сотрудник инвестиционной платформы» перестал отвечать на звонки. Осознав, что стал жертвой обмана, мужчина обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».