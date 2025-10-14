16:21:47 Вторник, 14 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Заречного лишился около 3 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях

09:50 | 14.10.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 14 октября 2025. PenzaNews. Житель Заречного Пензенской области 1969 года рождения перевел мошенникам около 3 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях.

Житель Заречного лишился около 3 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, мужчина в интернете увидел объявление о возможности получения дополнительного дохода, оставил заявку, после чего ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником инвестиционной платформы, и предложил вложить деньги путем их зачисления на различные счета.

«Заинтересовавшись, мужчина согласился и в течение месяца, следуя инструкциям звонившего, перевел на указанные счета около 2,3 млн. рублей. Когда пришло время вывести деньги и получить обещанные проценты, потерпевший совершил еще 9 транзакций на общую сумму более 650 тыс. рублей, однако вывести средства так и не удалось, а «сотрудник инвестиционной платформы» перестал отвечать на звонки. Осознав, что стал жертвой обмана, мужчина обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


Читайте также
В Пензе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке квадроцикла через интернет
Жительница Никольска заплатила 200 тыс. рублей за поддельные водительские права Олег Мельниченко от имени жителей Пензенской области поздравил Владимира Путина с днем рождения
В пензенском сквере «Семейный» начали устанавливать детские игровые элементы Мошенник под видом сотрудника Роскомнадзора убедил жительницу Заречного перечислить около 600 тыс. рублей на чужой счет
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама