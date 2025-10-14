16:21:54 Вторник, 14 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело

10:03 | 14.10.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 14 октября 2025. PenzaNews. Житель Пензы 1993 года рождения угрожал сожительнице убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В Пензе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В УМВД России по городу Пензе поступил звонок от местной жительницы 1999 года рождения. Гражданка сообщила, что сожитель замахивался в ее сторону кухонным ножом, угрожая убить. Сотрудники полиции незамедлительно выдвинулись на место происшествия и задержали злоумышленника. [...] Он рассказал, что приревновал свою сожительницу к другому мужчине. Это стало причиной конфликта между ними. В ходе ссоры, разозлившись, подозреваемый взял кухонный нож и начал замахиваться им в сторону девушки со словами об угрозе убийством. Испугавшись, заявительница выбежала из квартиры и позвонила в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.


Читайте также
Житель Заречного лишился около 3 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке квадроцикла через интернет
Жительница Никольска заплатила 200 тыс. рублей за поддельные водительские права Олег Мельниченко от имени жителей Пензенской области поздравил Владимира Путина с днем рождения
В пензенском сквере «Семейный» начали устанавливать детские игровые элементы Мошенник под видом сотрудника Роскомнадзора убедил жительницу Заречного перечислить около 600 тыс. рублей на чужой счет
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама