В Пензе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 14 октября 2025. PenzaNews. Житель Пензы 1993 года рождения угрожал сожительнице убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

«В УМВД России по городу Пензе поступил звонок от местной жительницы 1999 года рождения. Гражданка сообщила, что сожитель замахивался в ее сторону кухонным ножом, угрожая убить. Сотрудники полиции незамедлительно выдвинулись на место происшествия и задержали злоумышленника. [...] Он рассказал, что приревновал свою сожительницу к другому мужчине. Это стало причиной конфликта между ними. В ходе ссоры, разозлившись, подозреваемый взял кухонный нож и начал замахиваться им в сторону девушки со словами об угрозе убийством. Испугавшись, заявительница выбежала из квартиры и позвонила в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.