В Пензе вступил в силу приговор мужчине, который организовал кустарную мастерскую по изготовлению оружия и боеприпасов Криминал

Пенза, 14 октября 2025. PenzaNews. Приговор, в соответствии с которым мужчина 1967 года рождения получил 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 100 тыс. рублей за организацию кустарной мастерской по изготовлению оружия и боеприпасов в Пензе, вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

«Установлено, что осужденный организовал так называемую кустарную мастерскую по изготовлению и переделке огнестрельного оружия и боеприпасов. Из незаконного оборота изъяты: нарезное огнестрельное оружие, изготовленное на базе сигнального пистолета, нарезной ствол к пистолету Макарова, 18 снаряженных патронов калибра 9 на 18 мм, комплект оболочных пуль и гильз к пистолету Макарова в количестве 100 штук, 58 снаряженных светошумовых патронов», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов» и ч. 1 ст. 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия».

«Уголовное дело [...] расследовалось следственным отделом УФСБ России по Пензенской области», — напоминается в тексте.