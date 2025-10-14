Мошенник убедил жительницу Пензы отдать незнакомцу 2,9 млн. рублей после продажи квартиры Криминал

Пенза, 14 октября 2025. PenzaNews. 38-летняя жительница Ленинского района Пензы после телефонного общения с мошенником отдала незнакомцу 2,9 млн. рублей, которые были получены ею при продаже квартиры.

«По словам заявительницы, ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником силового ведомства. Звонивший сообщил, что знает о том, что пензячка, воспользовавшись услугами агентства недвижимости, продала квартиру. По его словам, риелтор, который занимался сделкой, был недобросовестным и передал женщине поддельные деньги. Затем лжесотрудник убедил гражданку передать полученные от продажи средства курьеру, который доставит их в специальную службу для изобличения злоумышленника», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что женщина, следуя инструкциям собеседника, завернула 2,9 млн. рублей в канцелярский файл и передала незнакомому мужчине, ожидавшему ее у подъезда.

«Лишь спустя две недели потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — отмечается в пресс-релизе.

В сообщении указано, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление подозреваемых в совершении преступления.