Мошенник убедил жительницу Пензы отдать незнакомцу 2,9 млн. рублей после продажи квартиры

12:05 | 14.10.2025 | Криминал

Пенза, 14 октября 2025. PenzaNews. 38-летняя жительница Ленинского района Пензы после телефонного общения с мошенником отдала незнакомцу 2,9 млн. рублей, которые были получены ею при продаже квартиры.

Мошенник убедил жительницу Пензы отдать незнакомцу 2,9 млн. рублей после продажи квартиры. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«По словам заявительницы, ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником силового ведомства. Звонивший сообщил, что знает о том, что пензячка, воспользовавшись услугами агентства недвижимости, продала квартиру. По его словам, риелтор, который занимался сделкой, был недобросовестным и передал женщине поддельные деньги. Затем лжесотрудник убедил гражданку передать полученные от продажи средства курьеру, который доставит их в специальную службу для изобличения злоумышленника», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что женщина, следуя инструкциям собеседника, завернула 2,9 млн. рублей в канцелярский файл и передала незнакомому мужчине, ожидавшему ее у подъезда.

«Лишь спустя две недели потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — отмечается в пресс-релизе.

В сообщении указано, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление подозреваемых в совершении преступления.


