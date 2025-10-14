16:22:14 Вторник, 14 октября
Житель Наровчатского района осужден за кражу денег у отца погибшего участника СВО

14:12 | 14.10.2025 | Криминал

Пенза, 14 октября 2025. PenzaNews. 29-летний житель Наровчатского района Пензенской области признан судом виновным в краже денег у отца погибшего участника специальной военной операции.

Житель Наровчатского района осужден за кражу денег у отца погибшего участника СВО. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В судебном заседании было установлено, что в августе 2024 года на СВО погиб сожитель матери подсудимого. Единственным близким родственником погибшего, имеющим право на выплаты в связи с его гибелью, оказался его отец. Подсудимый предложил ему свою помощь с оформлением документов на выплаты за погибшего сына», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Наровчатского районного суда.

В нем добавляется, что мужчина получил доступ к банковскому счету потерпевшего и в период с 3 марта по 14 мая 2025 года без его разрешения перевел на свой счет денежные средства в размере 1 млн. 658 тыс. 900 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

«Подсудимый [...] в судебном заседании вину в совершении преступления признал полностью, пояснив, что потерпевший, согласившись на помощь в оформлении документов, говорил, что ему самому никакие выплаты не нужны, и обещал отдать часть выплат в размере 2/3. [...] Однако довод подсудимого о наличии договоренности с потерпевшим правового значения не имеет. Показаниями потерпевшего, данными им на следствии и в суде, подтверждалось, что разрешения переводить денежные средства со своего банковского счета на банковский счет подсудимого, пользоваться его банковской картой он не давал», — поясняется в тексте.

В сообщении отмечается, что при назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства, среди которых — наличие у подсудимого двоих малолетних детей, а также добровольное возмещение имущественного ущерба.

«В результате суд [...] назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 10 месяцев условно с испытательным сроком 2 года», — уточняется в тексте.


Актуальное

