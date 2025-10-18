Житель Шемышейского района устроил стрельбу на улице Криминал

Пенза, 18 октября 2025. PenzaNews. Житель Шемышейского района Пензенской области 1984 года рождения, устроивший стрельбу на улице из охотничьего ружья, стал фигурантом уголовного дела.

По информации пресс-службы УМВД России по региону, в полицию обратилась бывшая сожительница мужчины.

«Полицейскими установлено, что мужчина разъехался несколько лет назад с потерпевшей. В ночное время, выйдя на шум во дворе, заявительница увидела бывшего сожителя с охотничьим ружьем в руках, который поругался с соседом. Из-за возникших неприязненных отношений подозреваемый, разозлившись, сказал уйти женщине, угрожая убийством. Испугавшись, потерпевшая начала убегать в дом и в это время услышала, как мужчина произвел два выстрела вверх», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».