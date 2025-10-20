Мошенники, имитируя взлом аккаунта на портале госуслуг, выманили у жительницы Пензы около 1 млн. рублей Криминал

Пенза, 20 октября 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1967 года рождения перевела мошенникам около 1 млн. рублей, поверив в то, что некие лица взломали ее аккаунт на портале госуслуг.

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала потерпевшая получила в мессенджере сообщение с требованием перейти по указанной ссылке и подтвердить персональные данные, после чего выполнила полученные инструкции.

«Вскоре ей поступило SMS-сообщение о том, что зафиксирован вход в ее аккаунт на портале госуслуг. В случае если это был несанкционированный доступ, ей рекомендовалось незамедлительно связаться с горячей линией по предоставленному телефону. [...] Женщина связалась с неизвестным мужчиной, который представился сотрудником Роскомнадзора. Он сообщил, что на ее имя оформлена доверенность, и для защиты от мошеннических действий предложил перевести денежные средства на так называемый «безопасный счет», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что потерпевшая отправилась в банк, сняла деньги и перевела на указанный злоумышленником счет около 1 млн. рублей.

«Когда мошенник перестал выходить на связь, заявительница осознала, что ее обманули, и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации», — указано в тексте.