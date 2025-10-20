21:01:38 Понедельник, 20 октября
Житель Пензенской области получил условный срок за ложное сообщение о теракте

15:02 | 20.10.2025 | Криминал

Пенза, 20 октября 2025. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года жителю региона 2000 года рождения за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

Житель Пензенской области получил условный срок за ложное сообщение о теракте. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews»

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлено, что осужденный совершил несколько звонков на телефонный номер дежурной службы УФСБ России по Пензенской области и сообщил заведомо ложные сведения о минировании зданий УФСБ и одного из торгово-развлекательных центров, расположенного в Пензе», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело было возбуждено и расследовано управлением МВД России по Пензенской области.

«Приговор в законную силу не вступил», — отмечается в тексте.


