21:01:51 Понедельник, 20 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Тамалинском районе подросток подозревается в краже денег со счета знакомого

18:03 | 20.10.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 20 октября 2025. PenzaNews. 16-летний житель Тамалинского района Пензенской области подозревается в краже денег со счета своего знакомого.

В Тамалинском районе подросток подозревается в краже денег со счета знакомого. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в рабочем поселке Тамала потерпевший попросил несовершеннолетнего подозреваемого помочь ему с настройкой интернета на мобильном телефоне с целью оплаты приобретения товаров онлайн. Подросток оказал помощь знакомому, после чего, воспользовавшись открытым в его телефоне приложением мобильного банка, перевел на свой банковский счет 50 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что юноша распорядился деньгами по своему усмотрению.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенной кражи и закрепление доказательственной базы. Ущерб, причиненный потерпевшему, возмещен в полном объеме», — отмечается в тексте.


Читайте также
В Пензе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело Житель Заречного лишился около 3 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях
Губернатор Олег Мельниченко сообщил о предстоящей плановой операции Сцинтиграфия в пензенском онкодиспансере с начала года проведена более чем 3,3 тыс. пациентов
Елена Антонова и Наталья Маркина стали лауреатами премий для преподавателей в области музыкального искусства Жительница Колышлейского района подозревается в фиктивной постановке на учет иностранных граждан
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама