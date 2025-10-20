В Тамалинском районе подросток подозревается в краже денег со счета знакомого Криминал

Пенза, 20 октября 2025. PenzaNews. 16-летний житель Тамалинского района Пензенской области подозревается в краже денег со счета своего знакомого.

«По данным следствия, в рабочем поселке Тамала потерпевший попросил несовершеннолетнего подозреваемого помочь ему с настройкой интернета на мобильном телефоне с целью оплаты приобретения товаров онлайн. Подросток оказал помощь знакомому, после чего, воспользовавшись открытым в его телефоне приложением мобильного банка, перевел на свой банковский счет 50 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что юноша распорядился деньгами по своему усмотрению.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенной кражи и закрепление доказательственной базы. Ущерб, причиненный потерпевшему, возмещен в полном объеме», — отмечается в тексте.